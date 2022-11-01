Тюменским подразделениям передали посылки с дополнительным обмундированием

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменским подразделениям передали дополнительно зимнее обмундирование, сообщает информационный центр правительства региона.

В посылках, сформированных по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, — комплекты зимней формы, обувь с тепловыми стельками, балаклавы, шапки, нательное белье.

Ранее, теплое обмундирование доставили танкистам. Солдатам передали спальные мешки, коврики и посылки, а также тактические рюкзаки и коробки с медицинскими препаратами.