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В Уватском районе 48 семей переедут из аварийного жилья в новое до конца 2022 года

Экономика, 10:04 29 ноября 2022

ТГ-канал Вячеслава Елизарова

78 семей расселено из аварийного жилья в Уватском районе с начала 2022 года. Еще 48 семей отметят новоселье до конца года, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Для обеспечения комфортным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, в районе ведется строительство двух многоквартирных домов. В Мугене планируется завершить строительство до конца года, в Демьянке - в 2023 году", - сказал он.

Администрация Уватского района продолжает работу по привлечению застройщиков для реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

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# аварийное и ветхое жилье , национальный проект Жилье и городская среда

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