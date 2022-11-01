В Уватском районе 48 семей переедут из аварийного жилья в новое до конца 2022 года

ТГ-канал Вячеслава Елизарова ТГ-канал Вячеслава Елизарова

78 семей расселено из аварийного жилья в Уватском районе с начала 2022 года. Еще 48 семей отметят новоселье до конца года, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Для обеспечения комфортным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, в районе ведется строительство двух многоквартирных домов. В Мугене планируется завершить строительство до конца года, в Демьянке - в 2023 году", - сказал он.

Администрация Уватского района продолжает работу по привлечению застройщиков для реализации национального проекта "Жилье и городская среда".