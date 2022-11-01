Объем поддержанного экспорта в Тюменской области составляет 8,05 млн долларов с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8 млн долларов составляет объем экспорта предпринимателей, который достигнут при поддержке центра экспорта Тюменской области с начала 2022 г. За счет реализуемых мер удалось сохранить 4 тыс. 829 рабочих мест, а в целом за 11 месяцев специалисты Центра оказали более 1 тыс. услуг 272 предпринимателям. Такие данные привел руководитель центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев на заседании Ассоциации экспортеров Тюменской области, которое прошло на заводе "Тюмень Прибор" 28 ноября.

По его словам, предприниматели пользуются комплексными услугами по развитию экспорта. Это и сопровождение экспортных контрактов, и подбор иностранных покупателей, и вывод на иностранные маркетплейсы.

"Сейчас мы выводим две компании: одну - на Китай, вторую - на Турцию. У нас уже был опыт на турецких марктеплейсах летом – продавали продукцию древопереработки", - пояснил Алексей Ергалиев.

Также он рассказал про новый механизм субсидирования логистики, по которому предприниматель может компенсировать 80 % затрат – до 500 тыс. рублей на доставку груза до границы России. С учетом курсовой разницы это возможность снизить стоимость своего товара, что поможет продвижению на рынке дружественного государства.

А поддержку при реализации бизнес-проекта за рубежом оказывает предпринимателям Инвестиционное агентство Тюменской области, пояснил генеральный директор Николай Пуртов. Для этого предусмотрено несколько инструментов.

"Мы реализуем три крупных блока. Первый – инвестиционный, все, что связано с инвестпроектами, с сопровождением, – от предоставления земельного участка до запуска вашего производства либо проекта. Второй блок – это финансовая поддержка: поручительство по кредитам для юридических лиц, субъектов малого предпринимательства. Сегодня это направление пользуется огромным спросом – мы на сегодня обеспечили на 2,8 миллиарда рублей предпринимателей по базовым кредитам. Это абсолютный рекорд, в прошлом году – 2,6 миллиарда рублей. И третий блок – это центр "Мой бизнес" - все, что связано с развитием, популяризацией и акселерацией предпринимательства. Начиная от самозанятых, заканчивая экспортом", - подчеркнул руководитель инвестагентства.

Отметим, что заседание приурочено к IV Тюменскому экспортному форуму, который состоится в технопарке 1 декабря. Деловая программа включает пленарное заседание, круглые столы с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана, экспертные сессии и мастер-классы по международным выставкам, зарубежным продажам, логистике, правовому и таможенному регулированию. Форум проводится с 2019 года при поддержке правительства Тюменской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Оксана Корнеенкова