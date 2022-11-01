Тюменская область продлила режим повышенной готовности по COVID-19 до 1 января 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

В сообщении уточняется, что решение принято 29 ноября на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.

86 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, всего с начала пандемии — 250 тыс. 744 случая. Более 95% случаев коронавируса приходится на штамм "омикрон".