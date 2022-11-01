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2 тыс. 188 семей Тюменской области получают ежемесячную выплату из маткапитала

Экономика, 17:14 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 188 семей Тюменской области, в которых появился второй ребенок, получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Выплаты полагаются, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ. В Тюменской области размер выплаты составляет - 13 тыс. 723 рубля.

По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

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# материнский капитал , ПФР

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