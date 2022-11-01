Тюменец по чужой карте купил запчасти для компьютера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени 1981 года рождения в торговом центре обнаружил чужую банковскую карту и отправился за покупками в магазин цифровой техники, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что потеряла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. На ее телефон пришло уведомление о покупке на сумму около 3 тыс. рублей.

Подозреваемый доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.