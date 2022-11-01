Тобольские депутаты утвердили бюджет города на 2023 год

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Бюджет Тобольска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвердили депутаты на заседании городской думы VII созыва 30 ноября. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Главное в работе над основным городским фин.документом – сохранить все свои намеченные планы и социальные программы. В качестве источника финансирования используем не только местные и региональные налоги, но и федеральные гранты и субсидии", - отметил он.

По его словам, по программе комфортная городская среда, в 2023 году начнется благоустройство скверов в мкр 7А и Менделеево, реконструкция Александровского сада. Было подписано в концессионное соглашение на сумму 900 млн рублей на модернизацию систем тепло- и водоснабжения и водоотведения.

"Депутаты передают теперь не только наказы, но и слова благодарности от тоболяков. Это результат исключительно нашей совместной, командной работы, результат единомыслия. В вопросе планирования бюджета главное – это наказы жителей и успешная их реализация на деле, а не на бумаге. Укрепляет доверие и помогает работать дальше", - подчеркнул Максим Афанасьев.