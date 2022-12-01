В Тюменской области льготами пользуются 72 социальных предприятия

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

72 предприятия находятся в реестре социальных предприятий Тюменской области. Все они пользуются льготами, которые предусмотрены для данной категории предпринимателей.

Как рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анастасия Станкевич, для социальных предпринимателей действует грантовый конкурс.

"По итогам двух конкурсов в 2022 году 19 предприятий и предпринимателей получили гранты на общую сумму около девяти миллионов рублей. В числе получателей и девять молодых предпринимателей. Для них конкурс проходил впервые", - говорит она.

Основные направления, в которых развиваются социальные предприниматели региона, это дошкольное образование, социальное такси, IT-технологии, оказание услуг детям с ОВЗ.

Анастасия Станкевич | Фото: ИА "Тюменская линия" Анастасия Станкевич | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2021 году в Тюменской области было 16 получателей грантов на сумму 6 млн рублей. И тогда, как заметила Анастасия Станкевич, проекты были связаны в основном с дошкольными образовательными услугами.

Социальные предприниматели могут получить грант в размере 500 тыс. рублей. Для них предусмотрено льготное кредитование со ставкой ниже среднерыночной.

Существует и займ для соцпредприятий с ОКВЭД 85, 87.30, реализующих проекты, включенные в раздел "Сопровождаемые проекты" реестра инвестиционных проектов Тюменской области.

Еще одна форма поддержки данного сектора экономики - аренда на льготных условиях.

"Можно арендовать помещения, находящиеся в собственности государства или муниципалитета. А в центре "Мой бизнес" - коворкинг", - говорят эксперты.

Центры инноваций социальной сферы проводят образовательные мастер-классы в офлайн- и онлайн-форматах и обучающие программы для соцбизнеса. Тюменские предприниматели проходят обучение в Школе социального предпринимательства.

Программа поддержки социальных предпринимателей реализуется в Тюменской области с 2021 года и продолжится до 2025 года.

Анжела Лебедева