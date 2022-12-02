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150 лыжников откроют новый зимний спортивный сезон в Тюмени

Спорт, 08:55 02 декабря 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по лыжным гонкам в рамках "Открытия зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов" пройдут в экопарке "Затюменский" 3 и 4 декабря. Участниками станут около 150 спортсменов в девяти возрастных группах, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

3 декабря спортсмены выйдут на старт в 12 часов. В воскресенье лыжники начнут забеги в 10 часов. В первый день соревнований лыжников ждет гонка свободным стилем на 3 км, во второй – эстафеты.

Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

Отметим, что состязания посвятят памяти мастера спорта международного класса Н.А. Аржилова.

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# Затюменский парк , лыжи , соревнования

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