Владимир Якушев назвал механизмы федеральной поддержки по развитию инфраструктуры эффективными
Механизмы федеральной поддержки по развитию инфраструктуры эффективны и, несмотря на непростые экономические условия, регионы Уральского федерального округа продолжают реализацию национальных и федеральных проектов. Это отметил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию.
"Перед Уральским федеральным округом стоит серьеззная задача обеспечить в этом году ввод жилья не ниже уровня прошлого года, то есть ввести не менее 7,6 млн квадратных метров", - отметил Владимир Якушев.
По данным Росстата, в январе–октябре в УФО введено 6,8 млн кв. м жилья, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем ввода жилья за десять месяцев 2022 года составил 89,4% от ввода прошлого года.
По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" у регионов УФО в работе 308 проектов благоустройства общественных территорий и 213 проектов благоустройства дворовых территорий. На 28 ноября завершены работы по благоустройству 256 общественных (83,1% от плана на 2022 год) и 190 дворовых (89,2% от плана на 2022 год) территорий.
По федеральному проекту "Чистая вода" в регионах реализуется 19 проектов. Из них в 2022 году запланирован ввод 17 объектов. Шесть уже завершены и введены, по шести оформляются документы, на пяти продолжаются строительно-монтажные работы.
По федеральному проекту переселения граждан из аварийного жилья в целом с 1 января 2019 года по 1 ноября 2022 года из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переехали 57 тыс. человек (план до 1 сентября 2025 года - 91,44 тыс. человек). Дополнительно по другим программам в регионах федерального округа из аварийного жилья переселили 41,75 тыс. человек.