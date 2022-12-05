Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем добровольца

| Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

С Днем добровольца поздравил всех инициативных, неравнодушных и деятельных жителей Тюменской области, кто безвозмездно оказывает добровольную, общественно полезную деятельность, глава региона Александр Моор.

По его словам, в сильном сибирском характере исторически заложена готовность брать на себя ответственность, помогать и поддерживать друг друга. Тысячи человек в регионе занимаются волонтёрской деятельностью. Пандемия усилила ее значимость. С начала специальной военной операции еще больше неравнодушных земляков включились в волонтёрское движение.

Общественники и активисты, граждане разных возрастов и профессий оказывают всемерную поддержку соотечественникам из Донбасса, российским военным, семьям, чьи близкие принимают участие в специальной военной операции. Добровольцы помогают конкретными делами и добрыми словами. Очень важно, что ряды волонтёров всё чаще пополняет молодёжь. Для многих ребят это становится настоящей школой гражданской активности, патриотизма и человечности.

"Искренне благодарю каждого волонтёра за бескорыстный вклад в развитие региона и страны, внимание к проблемам и бедам окружающих вас людей. Спасибо каждому тюменцу, кто по зову сердца приходит на помощь тем, кому она особенно необходима. Желаю всем здоровья и счастья, благополучия и успехов в реализации жизненных планов и начинаний!" - сказал Александр Моор.