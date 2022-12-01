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Экспорт Тюменской области в дружественные страны вырос в 1,8 раз в 2022 году

Губернатор, 17:14 01 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспорт Тюменской области в дружественные страны вырос в 1,8 раз в 2022 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании IV Тюменского экспортного форума 1декабря.

При этом 95% объема составляют не сырьевые и не энергетические товары.

"Сегодня на нашем форуме в центре внимания три страны -Турция, Иран и Узбекистан. Со всеми этими странами товарооборот значительно вырос. Наше взаимодействие имеет большие перспективы", - подчеркнул глава региона.

ИА "Тюменская линия"

Отметим, пленарное заседание "Регионы России: время новых внешнеэкономических решений" завершает деловую программу Тюменского экспортного форума, в котором участвовали более 500 экспортеров и экспертов.

Оксана Корнеенкова

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