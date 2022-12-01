Экспорт Тюменской области в дружественные страны вырос в 1,8 раз в 2022 году
Экспорт Тюменской области в дружественные страны вырос в 1,8 раз в 2022 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании IV Тюменского экспортного форума 1декабря.
При этом 95% объема составляют не сырьевые и не энергетические товары.
"Сегодня на нашем форуме в центре внимания три страны -Турция, Иран и Узбекистан. Со всеми этими странами товарооборот значительно вырос. Наше взаимодействие имеет большие перспективы", - подчеркнул глава региона.
Отметим, пленарное заседание "Регионы России: время новых внешнеэкономических решений" завершает деловую программу Тюменского экспортного форума, в котором участвовали более 500 экспортеров и экспертов.
Оксана Корнеенкова