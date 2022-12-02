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В Тюмени ввели в эксплуатацию ЖК "Семья"

Экономика, 10:56 02 декабря 2022

Положительное заключение по ЖК "Семья" получил застройщик ООО "СЗ "ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ". Жилой комплекс, расположенный в д. Патрушева на ул. А.Пушкина, 10 и 10а, соответствует всем требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Как рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Александр Верхотурцев, дома соответствуют всем современным стандартам: класс энергоэффекивности "А+", закрытые дворы, система видеонаблюдения. В каждом подъезде есть консьерж-сервис. Детские площадки выполнены из природных материалов.

Дома являются частью комплексной застройки, которая ведётся в районе Червишевского тракта.

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# ГУС Тюменской области , строительство жилья

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