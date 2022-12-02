Правовой диктант напишут тюменские предприниматели

| Фото: группа "Всероссийский правовой диктант" ВКонтакте | Фото: группа "Всероссийский правовой диктант" ВКонтакте

Правовой диктант для предпринимателей пройдет в Тюмени по адресу ул. Пржевальского, 37/1 4 декабря в 12 часов. Мероприятие приурочено ко Дню юриста и пройдет еще в 20 городах России, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Предпринимателям предлагают проверить свою правовую грамотность по прикладным темам: организационно-правовые формы бизнеса, основы налогообложения, трудовые взаимоотношения, эффективные договоры, интеллектуальная собственность, проверки бизнеса, релокация бизнеса.

Вопросы диктанта прочитают и сопроводят их своими историями депутат Тюменской областной думы, руководитель ТРО "Ассоциация юристов России" Владимир Ульянов, ректор ТюмГУ Иван Романчук, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньшиков, президент Торгово-промышленный палаты Тюменской области Ольга Езикеева, председатель ТРО ООО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева, генеральный директор рекламно-производственной компании "Olmar Group" Наталья Завитневич.

Каждый участник отвечает на вопросы на своем телефоне, пройдя по QR-коду, который будет доступен в день диктанта. После обработки результатов диктанта руководители юридических компаний, адвокаты, арбитражные управляющие разберут с предпринимателями основные ошибки, расскажут о судебной практике и приведут прецедентные кейсы по сложным вопросам. Все участники получат онлайн-сертификаты с личными результатами.

Регистрация на участие в диктанте по ссылке, справки по телефону: (3452) 521-449.