Мобилизованным тюменцам доставят посылки от земляков к Новому году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы отправят посылки мобилизованным землякам, которые находятся в зоне СВО, к Новому году. Начало сбора - 7 декабря.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя тот факт, что поступает большое количество обращений по поводу посылок для военных.

"Бойцам всегда приятно получить весточку из родного дома. Желающих поддержать близких много, поэтому мы с коллегами из партии "Единая Россия" запустили акцию - "Тепло родного дома". Сбор посылок организован во всех муниципалитетах области. Первую партию посылок парни уже получили. Сейчас для централизованной отправки формируем следующие. Прием посылок начнем со среды, 7 декабря", - сообщил Александр Моор.

Пункты приема открыты на базе местных отделений партии "Единая Россия", общественных приемных депутатов Тюменской городской думы и администраций муниципальных образований юга области.

"Постараемся успеть передать все посылки к Новому году. Затем – к 23 февраля", - сказал глава региона.