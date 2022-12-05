Тюменец перечислил мошенникам 5,1 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 жителя Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников с 28 ноября по 4 декабря.Общая сумма похищенных денежных средств превысила 29 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Житель областного центра самостоятельно перечислил 5,1 млн рублей на неизвестные счета. На это его вынудил неизвестный в ходе переписки в мессенджере под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющим нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг.

О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, тюменец не подозревал.