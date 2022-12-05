  • 5 декабря 20225.12.2022понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец перечислил мошенникам 5,1 млн рублей

Происшествия, 18:45 05 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 жителя Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников с 28 ноября по 4 декабря.Общая сумма похищенных денежных средств превысила 29 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Житель областного центра самостоятельно перечислил 5,1 млн рублей на неизвестные счета. На это его вынудил неизвестный в ходе переписки в мессенджере под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющим нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг.

О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, тюменец не подозревал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 05.12.2022Телефонные мошенники чуть не убедили тюменца перевести им 290 тысяч рублей
18:45 05.12.2022Тюменец перечислил мошенникам 5,1 млн рублей
16:54 05.12.2022Тюменец изнасиловал знакомую и выложил ее фото в интернет
15:48 05.12.2022Шестеро тюменцев задержаны за причастность к даче взятки должностному лицу