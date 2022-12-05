Владимир Якушев и главные федеральные инспекторы обсудили работу с обращениями от военнослужащих

| Фото: пресс-служба полпредства в УФО | Фото: пресс-служба полпредства в УФО

Работу с обращениями, которые приходят от мобилизованных и членов их семей, обсудили полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и главные федеральные инспекторы на оперативное совещании, сообщает пресс-служба полпредства.

Обращения поступают в приемные президента, в региональные и федеральные органы власти, в муниципалитеты. Это письменные запросы и устные обращения. Вопросы касаются выплат денежного довольствия, медицинских противопоказаний, предоставления отсрочек и др.

Полпред поручил главным федеральным инспекторам контролировать своевременность и полноту ответов на обращения военнослужащих.

"Наша задача знать ситуацию без прикрас, оперативно и качественно отрабатывать вопросы, которые оказываются в фокусе нашего внимания", - подчеркнул полпред.