Тюменский "Рубин" завершил домашнюю предновогоднюю серию сухой победой над АКМ из Тулы

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский "Рубин" завершил домашнюю предновогоднюю серию сухой победой над АКМ из Тульской области. игра завершилась со счетом 3:0, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"Для меня сегодня очень долгожданная игра. Удалось все 60 минут отыграть и помочь вам. Молодцы, хорошо провели домашнюю серию", - отемтил вратарь рубиновых Егор Назаров.

Тюменцы вошли в матч активно. Удачно и качественно отработали в большинстве. К середине стартового отрезка игры гости остались втроем на ледовой площадке. Чем воспользовались хоккеисты "Рубина". Играя в формате "5 на 3" счет открыл Владислав Сёмин. Леонид Лавриненко забросил, когда у соперников было на одного хоккеиста меньше.

К перерыву счет был 2:0 в пользу тюменцев. На второй период АКМ на лед выводил уже Игорь Тяло, заменивший в воротах Сергея Большакова.

Вторая двадцатиминутка не запомнилась голами или штрафами. Гости атаковали больше, но счет не изменился. В третьем периоде третья шайба влетела в ворота Тяло очень неожиданно и для него, и для ее автора Дениса Дюрягина. 3:0 - победа "Рубина". Дюрягин Д

"АКМ — хорошая команда. Я считаю, в первом периоде игра спецбригад решила все. Ребята в большинстве забили нужные голы, в меньшинстве выстояли. Дальше уже по игре были шансы у той и другой команд. Где-то во втором периоде выпадали частями, но заслуженно довели до победы этот матч", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.