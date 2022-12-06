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Четырех подростков за рулем задержали госавтоинспекторы в Тюмени за сутки

Происшествия, 18:16 06 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырех подростков за рулем задержали госавтоинспекторы в Тюмени 5 декабря. Всего более 4 тыс. водителей без прав отстранили от управления транспортом сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области с начала года.

"Дрифтуют на парковках, перегоняют машины из гаражей домой, ездят парами по тюменским улицам и раскатывают по сельским дорогам", - говорят о таких водителях инспекторы.

5 декабря наряд ДПС прибыл по обращению тюменцев в полицию на парковку к торговому центру на ул. Алебашевской, где дрифтовала "пятерка". Сотрудники ГИБДД заметили отъезжающий от парковки автомобиль классической модели и поехали за ним. Задержали на ул. Эрвье. За рулем был 17-летний подросток.

На ул. 50 лет Октября в районе Гилевской развязки полицейские остановили две "семерки", ехавшие парой, у обоих водителей не было прав, каждому – по 17 лет, сообщает Госавтоинспекция региона.

Еще одного 17-летнего водителя на ВАЗ-21440 задержали в п. Богандинский.

На всех подростков в присутствии родителей составлены административные материалы за управление транспортом, не имея такового права. Автомобили эвакуировали. Информация направлена в подразделения по делам несовершеннолетних.

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# ГИБДД Тюменской области

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