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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Конституции

Губернатор, 08:55 12 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Основной Закон – главный документ, стоящий на страже интересов народа страны. Он укрепляет нашу государственность и обеспечивает становление гражданского общества, выступает гарантом реализации и защиты прав и свобод россиян.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

По словам губернатора, Конституция России всегда будет выступать стратегическим ориентиром всех преобразований, способствовать укреплению социального и экономического благополучия страны и ее граждан.

"Уверен, совместными усилиями мы справимся с любыми вызовами времени, преодолеем все препятствия, приложим все усилия, чтобы Отечество было сильным и процветающим государством. Желаю здоровья и счастья, успехов в делах на благо России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День Конституции

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