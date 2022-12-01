Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Конституции

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Основной Закон – главный документ, стоящий на страже интересов народа страны. Он укрепляет нашу государственность и обеспечивает становление гражданского общества, выступает гарантом реализации и защиты прав и свобод россиян.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

По словам губернатора, Конституция России всегда будет выступать стратегическим ориентиром всех преобразований, способствовать укреплению социального и экономического благополучия страны и ее граждан.

"Уверен, совместными усилиями мы справимся с любыми вызовами времени, преодолеем все препятствия, приложим все усилия, чтобы Отечество было сильным и процветающим государством. Желаю здоровья и счастья, успехов в делах на благо России!" - сказал Александр Моор.