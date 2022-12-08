Цифровое взаимодействие бизнеса и власти обсудят в Тюменском технопарке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дискуссия "Цифровое взаимодействие бизнеса и власти" пройдет в Тюменском технопарке 13 декабря, в Единый день консультаций. Модератором выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

Профессиональные консультации дадут представители ФНС, ФСС, ПФР, ТСЖ, Роспотребнадзора, службы судебных приставов и еще более 20 ведомств.

"Консультации дают уникальную возможность владельцам бизнеса получить ответы на все интересующие вопросы без предварительных записей, очередей и грамотно предоставить любую отчетность, возникающую в сфере предпринимательства", - уверены организаторы.

Регистрация обязательна по ссылке.