Предпринимателей с марта 2023 года освободят от дорогостоящих процедур спецоценки условий труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Микропредприятия и предприниматели освобождены от дорогостоящих процедур спецоценки условий труда. Новый порядок Минтруда вступит в силу с 1 марта 2023 г. и будет дейстовавть шесть лет, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Ранее проводить измерения, исследования, испытания и другие процедуры в рамках специальной оценки условий труда обязаны были все работодатели. Нововведение же допускает проводить индентификацию потенциально опасных и вредных производственных факторов руководителем предприятия совместно с работниками.

Документ опубликован на портале правовой информации.