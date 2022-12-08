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Предпринимателей с марта 2023 года освободят от дорогостоящих процедур спецоценки условий труда

Экономика, 10:59 08 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Микропредприятия и предприниматели освобождены от дорогостоящих процедур спецоценки условий труда. Новый порядок Минтруда вступит в силу с 1 марта 2023 г. и будет дейстовавть шесть лет, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Ранее проводить измерения, исследования, испытания и другие процедуры в рамках специальной оценки условий труда обязаны были все работодатели. Нововведение же допускает проводить индентификацию потенциально опасных и вредных производственных факторов руководителем предприятия совместно с работниками.

Документ опубликован на портале правовой информации.

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# департамент труда и занятости населения , рабочие места

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