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Виновный в смертельном ДТП на тюменской трассе дальнобойщик получил условный срок

Происшествия, 10:48 08 декабря 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

К двум годам лишения свободы условно приговорен водитель-дальнобойщик из Ярославской области, ставший виновником смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск. Заводоуковский районный суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 30 июня мужчина выехал из Омска в сторону Тюмени на рабочем грузовике SCANIA с полуприцепом. В Заводоуковском районе на 99 км трассы Тюмень — Омск его обогнал автомобиль скорой. Позже дальнобойщик заметил у дороги работающую спецтехнику, но не увидел, что перед ним затормозил водитель скорой помощи и не смог удержать грузовик. При столкновении скорую выбросило на встречную полосу, где она съехала в кювет и остановилась только в лесополосе.

Водитель SCANIA в ДТП не пострадал, он помог водителю и пассажиру скорой выбраться наружу, однако в ее салоне оказались зажатыми еще две женщины-пассажирки. Позже одна из них скончалась в больнице от полученных травм.

Заводоуковский районный суд признал водителя грузовика виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. А также признал за родственницей погибшей женщины право на удовлетворение иска о возмещении морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , суд

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