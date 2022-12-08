В Тюменском районе ликвидировали свалку на 6,6 гектарах сельхозземель

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свалку в 1,5 м высотой ликвидировали на 6,6 га сельскохозяйственных земель под Червишево в Тюменском районе.

Насыпь из бытовых отходов, строительного мусора, пластиковой тары и ботвы в июле обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области. Тогда же собственника земель – "Совхоз Червишевский" - обязали рекультивировать участок, сообщает ведомство.

Нарушитель своевременно отреагировал на полученное предостережение и ликвидировал свалку бытовых отходов. Выполненные работы подтвердил фотографиями участка после рекультивации, уточнили в региональном Россельхознадзоре.