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В Тюменском районе ликвидировали свалку на 6,6 гектарах сельхозземель

Происшествия, 16:39 08 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свалку в 1,5 м высотой ликвидировали на 6,6 га сельскохозяйственных земель под Червишево в Тюменском районе.

Насыпь из бытовых отходов, строительного мусора, пластиковой тары и ботвы в июле обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области. Тогда же собственника земель – "Совхоз Червишевский" - обязали рекультивировать участок, сообщает ведомство.

Нарушитель своевременно отреагировал на полученное предостережение и ликвидировал свалку бытовых отходов. Выполненные работы подтвердил фотографиями участка после рекультивации, уточнили в региональном Россельхознадзоре.

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# несанкционированная свалка , Россельхознадзор

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