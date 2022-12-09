В Тюмени 25 сотрудников стройкомпании получили зарплату после вмешательства судебных приставов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 сотрудников строительной компании в Тюмени обратились в суд за возмещением долгов по зарплате. Их иски были удовлетворены. Но руководитель не торопился с исполнением решения суда, сообщает региональное управление ФССП.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Данные меры не побудили работодателя к выплатам, поэтому сотрудник ведомства выехал по адресу, вручил ему требование о явке в отделение, предупредив при этом об ответственности за неисполнение по ст. 315 УК РФ.

Перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности не привлекла предпринимателя и на следующий день вся сумма долга в 1 млн 300 тыс. рублей была переведена на прямые реквизиты взыскателей, сотрудники компании получили оплату за свой труд.