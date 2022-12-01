Тюменская компания производит мягкую мебель из отечественного сырья

| Фото: компании «ARTEMOBILI» | Фото: компании «ARTEMOBILI»

Мягкую мебель из отечественного сырья изготавливает тюменская торгово-производственная компания "ARTEMOBILI". На производстве используют древесину высокого качества и обивочные материалы из натуральной кожи и мебельной ткани.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала коммерческий директор Светлана Наумова.

"Пиломатериалы, ДСП, фанеру закупаем в Тюмени. Комплектующие раньше использовали импортные, но сейчас нашли альтернативные варианты отечественного производства", - пояснила директор.

Компания выпускает мягкую мебель более 10 лет. За это время на предприятии создано 30 рабочих мест. В клиентской базе, кроме тюменцев, есть заказчики из Москвы, Московской области, Югры, Ямала, а также Казахстана. Ассортимент, включающий 40 моделей, обновляется ежегодно, невостребованные модели снимают с производства, новые добавляют.

По словам Светланы Наумовой, в 2022 году впервые приняли участие в конкурсе "Тюменская марка". Опыт оказался полезным и позволил заявиться на участие в более крупных и масштабных мероприятиях на уровне страны.

"Не нужно сидеть на месте, нужно постоянно искать новые рынки сбыта, возможности и пути развития. Кроме того, сейчас выигрывает тот, кто делает ставку на повышение качества продукции и обслуживания", - заключила директор компании.

| Фото: компании «ARTEMOBILI» | Фото: компании «ARTEMOBILI»

Ирина Шемякина