80 педагогов Тюменской области и Югры участвуют в I Форуме театральной педагогики "Угол зрения"

театрального центра "РяДом" театрального центра "РяДом"

80 педагогов из школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, частных школ Тюменской области, Тюмени, ХМАО-Югры участвуют в I Форуме театральной педагогики "Угол зрения" 10 и 11 декабря. Эксперты из Москвы, театрального центра "РяДом", ТГИК поделятся с ними своими знаниями, практиками как наладить взаимодействие между детьми и учителями посредством театральных методик.

"Театральная педагогика – это не равно театральная студия. Методами театра можно пользоваться на любом занятии, будь то физкультура, математика, физика, на занятиях дополнительного образования. Это игровые методы, методы воспитания через искусство. Я думаю, они могут быть применимы везде. И мы хотели бы, чтобы все педагоги об этом знали", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" один из организаторов форума, руководитель детского музыкального театра "Соломинка" театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова.

Режиссер, театральный педагог, старший преподаватель МГИК, эксперт форума Михаил Быков говорит, что променял физику на театр, потому что эта область наиболее интересна с точки зрения исследования. Более 20 лет он занимается театральной педагогикой.

"Я проповедник и провокатор, театральная педагогика не предполагает лекторского, монологического существования. Я буду задавать вопросы, слышать ответы, мы будем слышать друг друга и создавать некое поле смыслов", - говорит Михаил Быков.

Образовательные модули "Педагог в диалоге", "Счастливый педагог" с практическими занятиями по подгруппам запланированы на два дня.

Медиаспециалист проекта "Навигаторы детства" Тюменской области Елена Скворцова успела пройти "Школу счастливых педагогов" от театрального центра "РяДом", и уверена, что по итогам форума театральной педагогики, она найдет то, что пригодится ей в работе с учителями.

"Мы охотимся за новыми методиками, которые хотим применить в работе, обучать наших педагогов. Наши приоритеты – это школьный театр, школьный музей, спортивные клубы. И школьный театр как раз то, что нам нужно. Мы собираем информацию, создаем банк данных о существующих в Тюменской области студиях. Иногда они подменяют понятия – выступили на сцене – как будто бы есть театральная студия. Наша задача – чтобы она действительно появилась, продуктивно работала, чтобы был выход детей на фестивали, конкурсы", - сказала Елена.

Учитель-логопед школы № 94 Тюмени Анастасия Володина привыкла учиться чему-то новому. Она считает, что те знания, которые она получит на форуме, пригодятся ей в работе с особенными детьми.

"Эксперты предлагают различные методы вовлечения их можно применить на детях, у которых, например, снижена мотивация, внимание. Можно использовать визуальные методы и включить их в игровую деятельность. Я смогу расширить область знаний о причинах поведения детей", - уверена Анастасия.

Педагог по актерскому мастерству, режиссер, актер театрального центра "РяДом" Андрей Голубенко ведет на форме практику для педагогов. Через ряд тренингов он научит их контролировать эмоции.

"Тема, которая звучит – умение контролировать эмоции – попытаемся с педагогами ее освоить. Изучим природу рождения эмоций, узнаем, как с помощью актерских практик научится их контролировать, переводить с детьми в актерскую, игровую форму. Игровым тренингом можно главного хулигана в классе сделать своим другом, раскрыть его лидерский потенциал", - считает педагог.

Творческая команда театрального центра "РяДом" успешно реализовала два крупных проекта, связанных с выработкой счастливого иммунитета у детей, счастливого педагога. На очереди, по запросу тюменских педагогов, "Школа счастливых родителей".

Поддержку в проведении I Форума театральной педагогики "Угол зрения" им оказал департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Анжела Лебедева