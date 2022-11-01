Тюменских педагогов в театре учат вырабатывать в детях счастливый иммунитет

театральный центр "РяДом" театральный центр "РяДом"

Проект "Школа счастливых педагогов" тюменский театральный центр "РяДом" реализует на средства губернаторского гранта. 100 учителей и преподавателей дополнительного образования пройдут интенсив за пять модулей с сентября до марта 2023 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта, руководитель театрального центра "РяДом", режиссер Светлана Ханжина.

"С момента образования нашего театрального центра мы загорелись идеей распространять средства театральной педагогики, чтобы они проникали в другие системы, в том числе и в школьную. И чтобы эти практики, которыми мы пользуемся для формирования счастливого иммунитета, о котором мы бесконечно говорим, ими делиться. Чтобы педагоги школ, допобразования тоже ими пользовались", - пояснила она.

По девяти направлениям реализуют программу "Школа счастливых педагогов" эксперты. Помимо теории, учителя на практике разбирают определенные методики. Среди них – форум-театр, который прошел на сцене театрального центра 23 ноября. Учитель литературы частной школы "Живая школа", выпускница первого потока школы счастливых педагогов Валентина Шарова говорит, что многое из изученного уже применяет на практике.

"Помимо конкретных методик я как литератор могу взять в свою работу некоторые приемы, и уже их практикую. Занятия в этой школе - это еще и общеэмоциональный фон, который для большинства педагогов необходим, как воздух. Это поддержка от выгорания, мощное переключение", - сказала она.

20 педагогов в течение месяца проходят обучение по четырем учебным модулям. "К нам пришли суперзамотивированные люди. Может быть, это какая-то энергия места. К нам другие как будто бы и не приходят. В нашей школе занимаются активные, жаждущие новых знаний педагоги", - отмечает Светлана Ханжина.

По воскресеньям уроки по социальному проектированию для педагогов ведет социальный продюсер Ольга Петрушина. Она дает методики, технологию, как с нуля придумать и реализовать свой проект по внедрению счастливого иммунитета. Поток заканчивается презентацией проектов учителей, которые затем могут заявиться на грант.

Школа счастливых педагогов закончится фестивалем "Малая сцена".

"Мы по-разному понимаем, что такое счастье. Чтобы у ребенка вырабатывался счастливый иммунитет, с ним рядом должны быть счастливые взрослые. От нашего счастья зависит счастье детей. Поэтому над своим счастьем нужно трудиться. Это гармония, когда мы умудряемся сочетать личное, профессиональное, не забываем об отдыхе и развитии", - поделилась выпускница школы Валентина Шарова.

Анжела Лебедева