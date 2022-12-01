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Более 250 тысяч человек посетили ярмарки в Выставочном центре Тюмени в 2022 году

Экономика, 12:34 11 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 тысяч человек стали участниками ярмарок и мероприятия в Выставочном зале Тюмени с начала 2022 года. Это на 10 тыс. больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

Одной из самых посещаемых стала Сибирская Православная ярмарка "Духовные традиции и богатство России". Также состоялось много новых мероприятия, таких как рок-фестиваль "Tyumen Rock & Cентябрьфест", гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" и фестиваль "Тюмень сильная".

Уже 16 декабря в Выставочном зале стартует традиционная "Новогодняя ярмарка", где можно найти все необходимое для встречи всеми любимого праздника.

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# выставка , ярмарка

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