Лучших знатоков традиций своей семьи наградят в Ишиме к юбилею российского ЗАГСа

| Фото: предоставлено Анной Знаменщиковой | Фото: предоставлено Анной Знаменщиковой

20 победителей конкурсов "Сильна семья традициями" и "Моя семья – связь поколений", посвященных 105-летию образования органов ЗАГС России, наградят в Ишиме 16 декабря. Всего на творческие состязания поступило более 200 работ.

Ученики городских школ с 1 по 9 класс нарисовали портреты своих родных, моменты семейных праздников, представили фамильные генеалогические древа. При оценке работ эксперты учитывали содержание, мастерство изображения, колорит и композиционное решение.

"Наши дети талантливы и креативны. Рисунки передают очень теплое отношение ребят к своим родным, а семейные летописи в виде генеалогических древ объемно и многогранно описывают родословные ишимских семей. Выбрать лучшие работы было сложной задачей. Отметим всех участников, а победителям вручим подарки. Кстати, четыре работы из двадцати завоевали приз зрительских симпатий", - рассказала член экспертной комиссии, руководитель аппарата главы Ишима Анна Знаменщикова.

Ребята станут, добавила она, обладателями мягкого символа 2023 года и билета в театр. Награждение пройдет в Детской школе искусств Ишима на ул. Карла Маркса, 36. Там же разместят все работы участников и победителей на выставке, посвященной юбилею службы.

Напомним, конкурсом организаторы поддержали укрепление семейных традиций и сохранение связи и преемственности поколений среди детей и подростков.

Инна Кондрашкина