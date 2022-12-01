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Два новых вторичных отстойника запустили в Тюмени на очистных сооружениях

Экономика, 14:41 12 декабря 2022

Росводоканал Тюмень

Два новых вторичных отстойника ввели в эксплуатацию на сооружениях очистки сточных вод. 40-метровые чаши вместимостью по 5 тыс. кубометров применяются на одном из последних этапов очистки стоков, сообщает Росводоканал Тюмень.

Уже очищенная в аэротенках вода отстаивается, и на дно оседают микроорганизмы, участвующие в биологической очитке канализационных вод. Строительство вторичных отстойников было завершено еще летом. Несколько месяцев потребовалось для проведения пусконаладочных работ. Сейчас сооружения работают в автоматическом режиме.

"Несмотря на внешнюю простоту это сложные гидротехнические сооружения. Осевший на дно ил, так профессионалы называют сообщество микроорганизмов, участвующих в очистке сточных вод, подается в систему илораспределения. Отработавший свой ресурс биоматериал удаляется из процесса очистки, а активный ил перекачивается на аэротенки для дальнейшей работы. Чистая вода через лотки переливается и поступает в блок обеззараживания, где проходит очистку под мощными ультрафиолетовыми лампами", - рассказал начальник сооружений очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.

Реконструкция сооружений очистки сточных вод проводится с 2018 года в рамках реализации концессионного соглашения, заключённого между правительством Тюменской области, администрацией областного центра и "Росводоканал Тюмень". Имеющиеся вторичные отстойники были реконструированы в 2019 году. Новые объекты нацелены на повышение качества очистки стоков и увеличение производительности сооружений. После реализации всех запланированных мероприятий сточные воды, возвращаемые в Туру, будут соответствовать нормам наилучших доступных технологий, а пропускная способность сооружений увеличится с 220 до 260 тыс. кубометров в сутки.

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# Росводоканал Тюмень

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