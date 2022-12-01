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Гендиректор охранного предприятия в Тюмени утаил от налогов 67 миллионов рублей

Происшествия, 12:40 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За уклонение от уплаты налогов на сумму более 67 млн рублей в Тюмени будут судить генерального директора охранного предприятия, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2017 по 2019 годы путем дробления бизнеса между зависимыми организациями уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

В ходе расследования на имущество предприятия и подконтрольных ему организаций был наложен арест. В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.

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# налоги , прокуратура , уголовное дело

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