Финансовую грамотность смогут проверить жители Тюменской области на финзачете до 18 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экономическую грамотность смогут проверить жители Тюменской области на финансовом онлайн-зачете до 18 декабря. Участники получат сертификат и индивидуальные рекомендации от экспертов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Личный зачет проводится в России уже пять лет. Его вопросы рассчитаны на базовый и продвинутый уровни знаний пользователей. Вопросы касаются платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности. В этом году участниками могут стать младшеклассники и семьи.

Напомним, в 2021 г. свои финансовые знания проверили более 10 тыс. жителей Тюменской области, ХМАО и Ямала. Успешно справились с заданиями 67% участников, тем самым улучшив результат 2020 г. Тогда доля сдавших зачет составила 51%.