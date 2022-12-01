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Финансовую грамотность смогут проверить жители Тюменской области на финзачете до 18 декабря

Экономика, 18:46 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экономическую грамотность смогут проверить жители Тюменской области на финансовом онлайн-зачете до 18 декабря. Участники получат сертификат и индивидуальные рекомендации от экспертов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Личный зачет проводится в России уже пять лет. Его вопросы рассчитаны на базовый и продвинутый уровни знаний пользователей. Вопросы касаются платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности. В этом году участниками могут стать младшеклассники и семьи.

Напомним, в 2021 г. свои финансовые знания проверили более 10 тыс. жителей Тюменской области, ХМАО и Ямала. Успешно справились с заданиями 67% участников, тем самым улучшив результат 2020 г. Тогда доля сдавших зачет составила 51%.

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# Банк России , финансовая грамотность

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