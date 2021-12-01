  • 29 декабря 202129.12.2021среда
  • USD73,4959
    EUR83,2194
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области улучшили результат в зачете по финансовой грамотности

Экономика, 16:35 29 декабря 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

67% тюменцев, принявших участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, успешно справились с заданиями и получили персональные сертификаты. Проверили свои знания более 10 тыс. жителей Тюменской области, ХМАО и Ямала.

Тюменские участники значительно улучшили результат, доля сдавших зачет в 2020 году составила 51%.

Всероссийский онлайн-зачет проходил с 30 ноября по 18 декабря 2021 года и был разделен на два уровня сложности – базовый и продвинутый, каждый содержал 30 вопросов.

Как сообщает Банк России, задания касались практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов. Также участники проверили свои знания в области цифровой безопасности и защиты от мошенников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , финансовая грамотность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:35 29.12.2021Жители Тюменской области улучшили результат в зачете по финансовой грамотности
14:16 29.12.2021В Тюменской области в 2021 году увеличилось число экспортеров
15:02 28.12.2021Тюменская область получит более 128 млн рублей на ремонт и оснащение школ
14:40 28.12.2021В Тобольске из аварийного жилья переселили почти 200 человек