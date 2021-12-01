Жители Тюменской области улучшили результат в зачете по финансовой грамотности

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

67% тюменцев, принявших участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, успешно справились с заданиями и получили персональные сертификаты. Проверили свои знания более 10 тыс. жителей Тюменской области, ХМАО и Ямала.

Тюменские участники значительно улучшили результат, доля сдавших зачет в 2020 году составила 51%.

Всероссийский онлайн-зачет проходил с 30 ноября по 18 декабря 2021 года и был разделен на два уровня сложности – базовый и продвинутый, каждый содержал 30 вопросов.

Как сообщает Банк России, задания касались практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов. Также участники проверили свои знания в области цифровой безопасности и защиты от мошенников.