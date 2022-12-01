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Житель Тюмени лишился автомобиля за пьяную езду

Происшествия, 14:26 16 декабря 2022

скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив) | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив)

Автомобиль марки Lada Granta конфисковали у 61-летнего жителя Тюмени, севшего за руль в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в мае 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его лишили права управления транспортом до ноября 2023 года.

В октябре 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал кататься на своем автомобиле Lada Granta. Проезжая на окружной дороге Тюмени, не рассчитав дистанцию, мужчина въехал в автомобиль Honda Strim. Нарушителя отстранили от управления автомобилем сотрудники ДПС.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Также конфисковали и обратили в собственность государства автомобиль, принадлежащий подсудимому", — рассказали в надзорном органе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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# автомобилисты , прокуратура

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