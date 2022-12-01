Александр Моор поздравил ветеранов и работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Энергосистема Западной Сибири создаёт потенциал развития не только региональной промышленности. Бесперебойная работа электростанций и сетей вносит значительный вклад в энергетическую безопасность страны, обеспечивает развитие экономики, а что самое главное, комфорт для людей. Современная энергосистема – важное условие инвестиционной привлекательности региона и залог социального благополучия земляков.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, сегодня к отрасли предъявляются высокие требования. Качество и стабильность функционирования энергосистемы во многом зависит от модернизации энергоинфраструктуры, профессионализма и ответственности специалистов.

"Уверен, вы достойно справитесь с поставленными задачами. Слова особой благодарности в День энергетика адресованы ветеранам, которые создали уникальные энергетические комплексы, заложили славные трудовые традиции. Свой профессиональный праздник многие из сотрудников отрасли встретят на рабочих местах. Спасибо вам за ваш труд. Желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, а всей энергосистеме Тюменской области– стабильной и безаварийной работы!" - сказал Александр Моор.