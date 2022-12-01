Покупать билеты на рейсы авиакомпании "Ямал" теперь можно через SberPay

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На официальном сайте авиакомпании "Ямал" теперь можно приобрести билеты и услуги с помощью SberPay. Благодаря этому сервису Сбербанка платежи становятся более быстрыми и безопасными, а покупателям не нужно вводить данные своей банковской карты.

Для оплаты пользователю предложат ввести номер телефона — на него придет СМС или PUSH-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн. После этого в приложении можно выбрать любую из имеющихся карт, дебетовую или кредитную, и подтвердить оплату. Все данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчётов. Участникам программы лояльности начисляются бонусы "СберСпасибо".

"Онлайн-покупка билетов уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно это актуально для ямальцев: северяне часто летают в командировки и отпуска. SberPay поможет клиентам экономить время при оплате. При этом сервис абсолютно бесплатен и не требует установки дополнительных приложений на смартфон", - прокомментировал управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Александр Конев.

ПАО "Сбербанк", официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.