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Сайт информационного центра культуры Тюменской области  взломан злоумышленниками

Происшествия, 17:30 20 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Злоумышленники взломали сайт информационного центра культуры Тюменской области и разместили на нем сообщение, которое не соответствует действительности, уточняет инфоцентр правительства Тюменской области.

По данным регионального департамента культуры, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта. Достоверную информацию можно узнать в соцсетях профильного департамента: ВКонтакте, Одноклассники , Telegram-канале.

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