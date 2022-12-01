Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Злоумышленники взломали сайт информационного центра культуры Тюменской области и разместили на нем сообщение, которое не соответствует действительности, уточняет инфоцентр правительства Тюменской области.

По данным регионального департамента культуры, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта. Достоверную информацию можно узнать в соцсетях профильного департамента: ВКонтакте, Одноклассники , Telegram-канале.