Мультифункциональный культурный центр построят в Тобольске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мультифункциональный культурный центр построят в Тобольске. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции, посвященной итогам программы "Тобольск настоящий" 20 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В новой конфигурации проект МФКЦ будет включать строительство нового концертного зала в подгорной части и создание креативного пространства для молодежи", - рассказала о планах начальник управления по взаимодействию с органами власти и реализации социально-экономических проектов СИБУРа Елена Бельская.

Для этого рассматривается первый корпус бывшего ПТУ в 6 мкр. Тобольска. Компания взяла на себя разработку концепции этих объектов.