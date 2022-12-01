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Мультифункциональный культурный центр построят в Тобольске

Экономика, 18:57 20 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мультифункциональный культурный центр построят в Тобольске. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции, посвященной итогам программы "Тобольск настоящий" 20 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В новой конфигурации проект МФКЦ будет включать строительство нового концертного зала в подгорной части и создание креативного пространства для молодежи", - рассказала о планах начальник управления по взаимодействию с органами власти и реализации социально-экономических проектов СИБУРа Елена Бельская.

Для этого рассматривается первый корпус бывшего ПТУ в 6 мкр. Тобольска. Компания взяла на себя разработку концепции этих объектов.

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# молодежь , СИБУР , Тобольск

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