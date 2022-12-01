60 юных боксеров поборются за место в сборной Тюменской области

| Фото: Федерация бокса Тюменской области | Фото: Федерация бокса Тюменской области

Юные боксеры Тюменской области посоревнуются за место в сборной региона на турнире по боксу среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Прибой" с 22 по 24 декабря.

Участие в турнире примут более 60 мальчиков и девочек из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского и Уватского районов, а также спортсмены из ЯНАО, сообщает департамент физической культуры, спорта Тюменской области.

Соревнования станут отбором боксеров для участия в первенстве УФО, которое пройдет в мае 2023 года в Увате.