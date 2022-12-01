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Волейболистки Тюменского индустриального университета вышли в финал чемпионата студенческой лиги

Спорт, 18:10 21 декабря 2022

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Женская сборная Тюменского индустриального университета вышла в финал чемпионата студенческой волейбольной лиги по итогам отборочного тура в Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

На паркете в ТИУ встречались шесть команд из университетов Тюмени, Калининграда, Сургута, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Перми. Соревнования длились неделю. По итогам всех матчей тюменская команда заняла третье место. Победителем стал Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Второе место у команды Уральского государственного университета физической культуры из Челябинска.

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Лучшим игроком чемпионата студенческой волейбольной лиги России стала студентка индустриального университета Валерия Хмелёва.

Финал чемпионата студенческой волейбольной лиги пройдет в феврале 2023 года.

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# волейбол , ТИУ

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