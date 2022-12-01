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Первый четырехзвездочный отель откроют в Тобольске в первом полугодии 2023 года

Экономика, 16:53 21 декабря 2022

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Первый четырехзвездочный отель откроют в Тобольске в первом полугодии 2023 года, сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением..." 20 декабря.

"Речь идет о новом корпусе гостиничного объекта "Георгиевская". Здание расположено рядом с тобольским Кремлем. Проект реализуется при поддержке инвестагентства Тюменской области и компании "СИБУР"", — сказал Максим Афанасьев.

Ранее Инвестиционное агентствто Тюменской области сообщало, что гостиничный комплекс будет включать 45 номеров разных категорий, а также ресторан на 120 посадочных мест. Здесь планируется создать 21 новое рабочее место.

По словам главы города, это будет интересный тематический объект. Он акцентировал внимание на том, что Тобольск созрел и имеет большой запрос на более статусные, конкурентоспособные, как по сервису, так и гостеприимству, объекты гостиничного сервиса.

Инна Пахомова

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# гостиницы , Максим Афанасьев , отели , Тобольск

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