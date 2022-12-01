Тюменский поставщик сельхозтехники оборудовал класс для будущих агроинженеров-механиков

| Фото: t.me/tehnocentr72 | Фото: t.me/tehnocentr72

Поставщик сельхозтехники компания "Техно-Центр" оборудовала класс инженерно-технологического института ГАУ Северного Зауралья в Тюмени. Кроме того, специалисты дилерского центра на своей площадке еженедельно проводят занятия для студентов, сообщает "Техно-Центр".

В компании отметили, что будущие агроинженеры-механики под наставничеством экспертов на практике получают навыки контроля приема техники, дефектовки, обслуживания и ремонта. Такое сотрудничество "Техно-Центра" с вузом длится уже около 10 лет.

"Ребята получают четкие задачи и под крылом специалистов их выполняют, органично работают: начиная от предпродажной подготовки и до ремонта в рамках регламента. Лучших компания берет к себе на работу - большинство специалистов "Техно-Центра" выпускники ГАУ СЗ", - рассказал заведующий кафедрой "Технические системы в АПК" аграрного университета Северного Зауралья, кандидат технических наук, доцент Николай Устинов.

По его словам, сначала практические занятия носили массовый характер, но со временем вуз перешел на более емкие группы из студентов, которые проявляют глубокую заинтересованность в направлении.