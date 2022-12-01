Сбербанк профинансировал крупнейшую сделку по покупке земельного участка в Тюменской слободе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало группу компаний ЭНКО для покупки 53 гектаров земли в микрорайоне Тюменская слобода. Банк предоставил застройщику кредитную линию в размере 4,1 млрд рублей. Также для ЭНКО был одобрен лимит под проектное финансирование на общую сумму 74 млрд рублей для строительства жилого комплекса на данном земельном участке.

"Это крупнейшая сделка по покупке земельного участка под строительство жилого комплекса в Тюмени за 2022 год. Мы с большой заинтересованностью рассматриваем такие значимые проекты и гордимся, что являемся причастными к строительству крупных и динамично-развивающихся районов города. Группа компаний ЭНКО является одним из топовых клиентов Сбербанка. По итогам 2022 года компания ввела в эксплуатацию 94 тысячи квадратных метров жилья и заняла второе место среди строительных компаний региона. Объем текущего строительства компании составил 127 тысяч квадратных метров, это соответствует второй позиции в рейтинге застройщиков", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Сбербанк профинансировал покупку земельного участка в Тюменской слободе и предварительно одобрил кредитный лимит для возведения жилого комплекса на этом участке. До 2035 года наша компания построит более 635 тысяч квадратных метров жилья, и это будет заключительный проект в этом районе Тюмени. Новый проект станет знаковым для нашей компании, в нем будут реализованы самые лучшие практики ранее построенных комплексов", - отметила руководитель группы компаний ЭНКО Елена Низамова.

ПАО "Сбербанк", официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.