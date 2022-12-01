Депутаты гордумы поздравили тюменских энергетиков с профессиональным праздником

| Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте | Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте

В условиях растущего спроса на электроэнергию и тепло специалисты стратегически важной отрасли создают комфорт и уют в домах тюменцев, обеспечивают надежную работу предприятий и социальных учреждений областного центра.

Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя энергетиков с профессиональным праздником 22 декабря.

"Сложившиеся традиции и опыт ветеранов энергетического комплекса, высокая компетентность работающих сейчас коллективов предприятий являются гарантами энергетической безопасности города", - подчеркнул он.

Евгений Заболотный отметил, что тюменские энергетики знают свое дело, круглосуточно и в любых погодных условиях, подчас экстремальных ситуациях они оперативно и слаженно решают масштабные задачи.

Председатель городской думы от имени депутатов поблагодарил энергетиков Тюмени за труд, профессионализм и стойкость, пожелал им производственных и личных достижений, а также здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и безаварийной работы.

Николай Ступников