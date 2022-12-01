Евгений Заболотный: в течение года депутаты гордумы находились в диалоге с жителями

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

2 тыс. 293 устных и письменных обращения от жителей рассмотрели депутаты Тюменской городской думы, приемы посетили 1 тыс. 647 человек. Об этом, подводя итоги работы представительного органа в 2022 году, рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный 22 декабря.

По его словам, большинство направленных тюменцами обращений касается благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, а также вопросов жилищной политики.

"Дума находилась в постоянном диалоге с жителями. Проекты всех решений заранее публиковались на официальном сайте, чтобы у тюменцев была возможность внести свои предложения", - подчеркнул Евгений Заболотный.

В течение 2022 года состоялось девять заседаний городской думы, на них было принято 119 муниципальных правовых актов, предварительно вопросы прорабатывались на заседаниях постоянных комиссий.

Евгений Заболотный отметил, что в 2022 году динамичное развитие Тюмени продолжалось с учетом наказов жителей. В городе были открыты новые школы и детские сады, отремонтированы дороги, благоустроены 55 дворовых территорий.

"Это совместная деятельность администрации Тюмени, депутатского корпуса при самом активном участии тюменцев", - считает председатель гордумы.

Он напомнил также, что большой консолидации общества, мужества и волевых решений потребовали задачи, связанные с проведением специальной военной операции, и, как и все жители Тюмени, депутаты городской думы не оставались в стороне.

"На поддержку участников специальной военной операции и членов их семей депутаты уже направили более 11 млн рублей, - рассказал председатель городской думы. - На эти средства закуплено оборудование и обмундирование, а также автомобиль КАМАЗ и медикаменты".

Из Тюмени для жителей Донбасса регулярно отправлялась гуманитарная помощь, городские депутаты принимали активное участие в программе "Тепло родного дома", запущенной по инициативе главы региона Александра Моора, а также перечисляли в фонд "Сто миллионов для Победы" личные средства.

"В ноябре и декабре депутаты и сотрудники аппарата гордумы перечислили свой однодневный заработок в этот фонд, - добавил Евгений Заболотный. - Депутаты-врачи организовали обучение мобилизованных оказанию первой помощи в условиях боевых действий. Многие откликнулись на акцию "Книги Донбассу".

Евгений Заболотный выразил признательность за плодотворную совместную работу всем депутатам, главе Тюмени Руслану Кухаруку и администрации города, прокуратуре и УМВД по городу, ТОСам и представителям средств массовой информации.

"Всех тюменцев поздравляю с наступающими Новым Годом и Рождеством, впереди у нас много новых задач, которые мы обязательно вместе решим на благо развития любимого города, региона и всей страны", - сказал он.

Николай Ступников