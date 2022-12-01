В Тюменской области расширили список отраслей, где под инвестпроекты дадут землю без торгов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области будут предоставлять в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестпроектов без проведения торгов. Это позволит снизить затратную часть реализации инвестиционного проекта, что положительно скажется на стоимости одного квадратного метра объекта недвижимого имущества, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Депутаты привели региональное законодательство в соответствие с федеральным законом и дополнили перечень условий, при которых инвестпроект признается масштабным.

Инвестпроект, реализация которого создаст семь и более новых рабочих мест, в муниципальных образованиях с населением свыше 100 тыс. человек, может быть признан масштабным.

Одно из новых условий, диктует, что стоимость работ по переносу, перекладке сетей, которые будут производиться за счет застройщика, должна быть не меньше кадастровой стоимости самого земельного участка.

Законом снижены требования для отнесения инвестиционных проектов к масштабным в части количества создаваемых рабочих мест для следующих видов бизнеса: деятельность по обработке данных, создание объектов обработки и утилизации отходов, производство жидкого топлива.

Данное изменение, по оценке законодателей, будет являться стимулом для внедрения автоматизированных и высокотехнологичных производств.