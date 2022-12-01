Трое подростков пострадали в авариях под Тюменью

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Трое подростков пострадали в дорожных инцидентах под Тюменью вечером 24 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В одном из случаев, на 32-м километре автодороги Тюмень - Каменка водитель Honda зеркалом задел пешехода, которым оказался восьмиклассник. Школьник получил поверхностные травмы плеча от движущегося автомобиля. Позже мальчик признался, что шел один в клуб.

Предварительно, водитель иномарки не заметил пешехода на дороге из-за света фар встречного автомобиля.

Еще одно столкновение произошло на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. В одиннадцатом часу вечера Toyota Corolla, которой управлял подросток без прав, въехал в попутный большегруз Volvo. После удара с фурой легковую машину отбросило на ограждение.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Травмы получил как 17-летний водитель Toyota Corolla, так и его пассажир - двоюродная сестра того же возраста. Автомобиль принадлежит матери несовершеннолетнего водителя, которая была в момент аварии в Тюмени и якобы не знала, что сын пользуется ее машиной. Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности.

Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить перед новогодними праздниками дорожную безопасность детей. В темное время суток детям - не место на загородных дорогах, уточняют автоинспекторы.