Александр Моор: строительство школ и детских садов в регионе идет по плану

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Строительство школ и детских садов в Тюменской области идет по графику, а в некоторых случаях – с опережением сроков.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки по объектам образования Тюмени 26 декабря.

Так, в сентябре 2023 года свои двери распахнет школа на 1 тысячу 200 мест в микрорайоне "Ямальский-2". Учреждение образования строят с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита. В здании площадью более 20 тыс. кв. м смонтирована "умная" система освещения. Здесь расположена физкультурно-спортивная зона с комплексной спортплощадкой для мини-футбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также спортивный комплекс ГТО. Осталось завершить внутренние отделочные работы.

В декабре 2022 года в эксплуатацию досрочно ввели также детские сады "Снежинка" на 550 мест в микрорайоне "Ямальский-2" и "Конек-Горбунок" на 320 мест в жилом массиве "Ново-Патрушево". Большая часть мебели, оборудования и малых архитектурных форм, которыми оснащаются образовательные учреждения, изготовлена на тюменских предприятиях.

На 2023-2025 годы в бюджете Тюменской области предусмотрены средства на строительство еще 25 школ. Большая часть из них будет возведена в отдаленных сельских населенных пунктах в рамках программы замены деревянных образовательных учреждений.

"К 2025 году у юных тюменцев даже в отдаленных поселениях будет возможность получать качественное образование в комфортных условиях", – заявил Александр Моор.

Евгений Бабенко