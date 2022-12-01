В Тюменской области создали аналог зарубежного комбикорма для выращивания рыбы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отечественный, обогащенный всеми элементами комбикорм для выращивания рыбы разработали в аграрном университете Северного Зауралья. В будущем он полностью заменит импортный.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, подводя итоги развития агропромышленного комплекса за 2022 год на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 26 декабря.

"Сейчас идут оформительские работы для патентной защищенности этой технологии. Я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем производить отечественный комбикорм не только для своих производств, но поставлять его в соседние регионы", - добавил он.

Кроме этого Владимир Чейметов рассказал, что в Тюменской области, несмотря на снижение уровня воды, прогнозируется увеличение объемов добычи рыбы на 5,6 %.

"Это результат серьезной и большой работы. Было увеличено количество посадочного материала, который приобрели тюменские водоводы и зарыбили водоемы, это, в свою очередь позволило вырастить достаточный объем рыбы, которые наши предприятия выловили", - поделился директор департамента агропромышленного комплекса.

Виктория Макарова